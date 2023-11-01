Розетки и выключатели
— 28398 товаров
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7100 00
Товар в наличии
Выключатель ANAM (Legrand) Zunis 1-клавишный механизм с накладкой белый
Цена за шт.
383.48 ₽
351,53 ₽
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7100 00I
Товар в наличии
Выключатель ANAM (Legrand) Zunis 1-клавишный механизм с накладкой бежевый
Цена за шт.
381.35 ₽
349,57 ₽
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7101 64I
Товар в наличии
Цена за шт.
61.30 ₽
56,19 ₽
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6751 58IN
Товар в наличии
Рамка ANAM (Legrand) Selix 2-постовая цвет бежевый
Цена за шт.
147.62 ₽
135,33 ₽
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7101 62I
Товар в наличии
Цена за шт.
59.88 ₽
54,89 ₽
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7101 63I
Товар в наличии
Цена за шт.
107.63 ₽
98,66 ₽
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7101 64
Товар в наличии
Цена за шт.
61.30 ₽
45,41 ₽
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DETC0301
Товар в наличии
Цена за упак
277.51 ₽
115,63 ₽
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B1-101-21
Товар в наличии
Розетка BIRONI Лизетта 1-местная для открытой установки
Цена за шт.
353.28 ₽
323,84 ₽
+ 49
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7103 33I
Товар в наличии
Выключатель ANAM (Legrand) Zunis 2-клавишный механизм с накладкой бежевый
Цена за шт.
6 390.96 ₽
5 858,38 ₽
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B1-101-23
Товар в наличии
Розетка BIRONI Лизетта 1-местная для открытой установки
Цена за шт.
353.28 ₽
323,84 ₽
+ 49
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7100 32I
Товар в наличии
Переключатель ANAM (Legrand) Zunis 3-клавишный механизм с накладкой бежевый
Цена за шт.
1 185.38 ₽
1 086,60 ₽
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7101 62
Товар в наличии
Цена за шт.
61.30 ₽
45,41 ₽
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AUV 7-3-7NI
Товар в наличии
Проходная розетка ANAM (Legrand) Zunis 1 выход механизм
Цена за шт.
352.13 ₽
322,78 ₽
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7104 12I
Товар в наличии
Оконечная розетка ANAM (Legrand) Zunis 1 выход механизм
Цена за шт.
300.80 ₽
275,73 ₽
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7100 24I
Товар в наличии
Выключатель ANAM (Legrand) Zunis 6-клавишный механизм с накладкой бежевый
Цена за шт.
2 037.18 ₽
1 867,42 ₽
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AUV 7-3-77NI
Товар в наличии
Проходная розетка ANAM (Legrand) Zunis 1 выход механизм
Цена за шт.
369.23 ₽
273,50 ₽
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B1-201-01
Товар в наличии
Переключатель BIRONI Лизетта 1-клавишный в сборе белый
Цена за шт.
1 239.36 ₽
1 136,08 ₽
+ 170
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7101 63
Товар в наличии
Рамка ANAM (Legrand) Zunis 4-постовая цвет белый
Цена за шт.
109.78 ₽
81,31 ₽
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1594445-030
Товар в наличии
Розетка Simon 15 AQUA 1-местная для открытой установки с крышкой
Цена за шт.
604.80 ₽
557,76 ₽
+ 28
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7101 91I
Товар в наличии
Рамка ANAM (Legrand) Zunis 2-постовая цвет бежевый
Цена за шт.
141.85 ₽
130,03 ₽
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6752 58WN
Товар в наличии
Рамка ANAM (Legrand) Selix 2-постовая цвет белый
Цена за шт.
145.73 ₽
133,58 ₽
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1500610-030
Товар в наличии
Рамка Simon 15 1-постовая цвет белый
Цена за шт.
51.84 ₽
47,81 ₽
+ 2
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1594433-030
Товар в наличии
Розетка Simon 15 AQUA 2-местная для открытой установки с крышкой
Цена за шт.
1 047.60 ₽
966,12 ₽
+ 48
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7101 51I
Товар в наличии
Рамка ANAM (Legrand) Zunis 2-постовая цвет бежевый
Цена за шт.
94.09 ₽
86,25 ₽
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B1-201-21
Товар в наличии
Переключатель BIRONI Лизетта 1-клавишный в сборе белый
Цена за шт.
564.48 ₽
517,44 ₽
+ 78
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1590751-030
Товар в наличии
Цена за шт.
183.60 ₽
169,32 ₽
+ 8
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1591432-030
Товар в наличии
Розетка Simon 15 1-местная для скрытой установки
Цена за шт.
226.80 ₽
209,16 ₽
+ 10
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S62-9
Товар в наличии
Центральная плата розетки под промежуточное кольцо Simon Connect
Цена за шт.
241.92 ₽
221,76 ₽
+ 11
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7101 91
Товар в наличии
Центральная плата розетки ANAM (Legrand) Zunis
Цена за шт.
143.99 ₽
106,66 ₽
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B1-202-02
Товар в наличии
Выключатель BIRONI Лизетта 1-клавишный в сборе коричневый
Цена за шт.
1 425.60 ₽
1 306,80 ₽
+ 196
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1590450-030
Товар в наличии
Розетка Simon 15 1-местная для скрытой установки со шторками с крышкой
Цена за шт.
378.00 ₽
348,60 ₽
+ 17
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