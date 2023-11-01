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Розетки и выключатели Светотехника Низковольтное оборудование Щиты, шкафы, боксы Кабель Электроустановочные изделия Ещё...
Регистрация
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— 28398 товаров
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Anam Legrand Zunis Белый Выключатель 1-клавишный
    Распродажа
    7100 00
    Товар в наличии
    Anam Legrand Zunis Белый Выключатель 1-клавишный
    Выключатель ANAM (Legrand) Zunis 1-клавишный механизм с накладкой белый
    Цена за шт.
    383.48 ₽
    351,53 ₽
    Anam Legrand Zunis Бежевый Выключатель 1-клавишный
      Распродажа
      7100 00I
      Товар в наличии
      Anam Legrand Zunis Бежевый Выключатель 1-клавишный
      Выключатель ANAM (Legrand) Zunis 1-клавишный механизм с накладкой бежевый
      Цена за шт.
      381.35 ₽
      349,57 ₽
      Anam Legrand Zunis Бежевый Накладка розетки 2-ой гориз
        Распродажа
        7101 64I
        Товар в наличии
        Anam Legrand Zunis Бежевый Накладка розетки 2-ой гориз
        Цена за шт.
        61.30 ₽
        56,19 ₽
        Anam Legrand Selix Беж Накладка розетки 2-ой с выпуклой крышкой гориз (для розеток с широким супп.)
          Распродажа
          6751 58IN
          Товар в наличии
          Anam Legrand Selix Беж Накладка розетки 2-ой с выпуклой крышкой гориз (для розеток с широким супп.)
          Рамка ANAM (Legrand) Selix 2-постовая цвет бежевый
          Цена за шт.
          147.62 ₽
          135,33 ₽
          Anam Legrand Zunis Бежевый Накладка розетки 2-ой
            Распродажа
            7101 62I
            Товар в наличии
            Anam Legrand Zunis Бежевый Накладка розетки 2-ой
            Цена за шт.
            59.88 ₽
            54,89 ₽
            Anam Legrand Zunis Бежевый Накладка розетки 4-ой
              Распродажа
              7101 63I
              Товар в наличии
              Anam Legrand Zunis Бежевый Накладка розетки 4-ой
              Цена за шт.
              107.63 ₽
              98,66 ₽
              Anam Legrand Zunis Белый Накладка розетки 2-ой гориз
                Распродажа
                7101 64
                Товар в наличии
                Anam Legrand Zunis Белый Накладка розетки 2-ой гориз
                Цена за шт.
                61.30 ₽
                45,41 ₽
                Anam Legrand e-Fren Заглушка для розетки (упак.=6шт.)
                  Распродажа
                  DETC0301
                  Товар в наличии
                  Anam Legrand e-Fren Заглушка для розетки (упак.=6шт.)
                  Цена за упак
                  277.51 ₽
                  115,63 ₽
                  BIRONI Лизетта Пластик Белый Розетка с/з
                    Распродажа
                    B1-101-21
                    Товар в наличии
                    BIRONI Лизетта Пластик Белый Розетка с/з
                    Розетка BIRONI Лизетта 1-местная для открытой установки
                    Цена за шт.
                    353.28 ₽
                    323,84 ₽
                    + 49
                    Anam Legrand Zunis Бежевый Выключатель 2-клавишный с ДУ (3-х проводная схема подкл) для л/н
                      Распродажа
                      7103 33I
                      Товар в наличии
                      Anam Legrand Zunis Бежевый Выключатель 2-клавишный с ДУ (3-х проводная схема подкл) для л/н
                      Выключатель ANAM (Legrand) Zunis 2-клавишный механизм с накладкой бежевый
                      Цена за шт.
                      6 390.96 ₽
                      5 858,38 ₽
                      BIRONI Лизетта Пластик Черный Розетка с/з
                        Распродажа
                        B1-101-23
                        Товар в наличии
                        BIRONI Лизетта Пластик Черный Розетка с/з
                        Розетка BIRONI Лизетта 1-местная для открытой установки
                        Цена за шт.
                        353.28 ₽
                        323,84 ₽
                        + 49
                        Anam Legrand Zunis Бежевый Переключатель 3-клавишный с подсветкой
                          Распродажа
                          7100 32I
                          Товар в наличии
                          Anam Legrand Zunis Бежевый Переключатель 3-клавишный с подсветкой
                          Переключатель ANAM (Legrand) Zunis 3-клавишный механизм с накладкой бежевый
                          Цена за шт.
                          1 185.38 ₽
                          1 086,60 ₽
                          Anam Legrand Zunis Белый Накладка розетки 2-ой
                            Распродажа
                            7101 62
                            Товар в наличии
                            Anam Legrand Zunis Белый Накладка розетки 2-ой
                            Цена за шт.
                            61.30 ₽
                            45,41 ₽
                            Anam Legrand Zunis Беж Розетка TV проходная, F-разъём
                              Распродажа
                              AUV 7-3-7NI
                              Товар в наличии
                              Anam Legrand Zunis Беж Розетка TV проходная, F-разъём
                              Проходная розетка ANAM (Legrand) Zunis 1 выход механизм
                              Цена за шт.
                              352.13 ₽
                              322,78 ₽
                              Anam Legrand Zunis Беж Вставка розетки ТВ, оконечной (1 модуль)
                                Распродажа
                                7104 12I
                                Товар в наличии
                                Anam Legrand Zunis Беж Вставка розетки ТВ, оконечной (1 модуль)
                                Оконечная розетка ANAM (Legrand) Zunis 1 выход механизм
                                Цена за шт.
                                300.80 ₽
                                275,73 ₽
                                Anam Legrand Zunis Бежевый Выключатель 6-клавишный с подсветкой
                                  Распродажа
                                  7100 24I
                                  Товар в наличии
                                  Anam Legrand Zunis Бежевый Выключатель 6-клавишный с подсветкой
                                  Выключатель ANAM (Legrand) Zunis 6-клавишный механизм с накладкой бежевый
                                  Цена за шт.
                                  2 037.18 ₽
                                  1 867,42 ₽
                                  Anam Legrand 70W/Selix/Zunis Беж Розетка TV проходная, F-разъём (1 вход, 2 выхода)
                                    Распродажа
                                    AUV 7-3-77NI
                                    Товар в наличии
                                    Anam Legrand 70W/Selix/Zunis Беж Розетка TV проходная, F-разъём (1 вход, 2 выхода)
                                    Проходная розетка ANAM (Legrand) Zunis 1 выход механизм
                                    Цена за шт.
                                    369.23 ₽
                                    273,50 ₽
                                    BIRONI Лизетта Керамика Белый Выключатель проходной 1-кл
                                      Распродажа
                                      B1-201-01
                                      Товар в наличии
                                      BIRONI Лизетта Керамика Белый Выключатель проходной 1-кл
                                      Переключатель BIRONI Лизетта 1-клавишный в сборе белый
                                      Цена за шт.
                                      1 239.36 ₽
                                      1 136,08 ₽
                                      + 170
                                      Anam Legrand Zunis Белый Накладка розетки 4-ой
                                        Распродажа
                                        7101 63
                                        Товар в наличии
                                        Anam Legrand Zunis Белый Накладка розетки 4-ой
                                        Рамка ANAM (Legrand) Zunis 4-постовая цвет белый
                                        Цена за шт.
                                        109.78 ₽
                                        81,31 ₽
                                        Simon 15 Aqua Белая Розетка 1-ая с/з с крышкой наружная, IP54
                                          Распродажа
                                          1594445-030
                                          Товар в наличии
                                          Simon 15 Aqua Белая Розетка 1-ая с/з с крышкой наружная, IP54
                                          Розетка Simon 15 AQUA 1-местная для открытой установки с крышкой
                                          Цена за шт.
                                          604.80 ₽
                                          557,76 ₽
                                          + 28
                                          Anam Legrand Zunis Бежевый Накладка Блока розетки 2-ой + суппорта на 3 модуля (для 7104 07I )
                                            Распродажа
                                            7101 91I
                                            Товар в наличии
                                            Anam Legrand Zunis Бежевый Накладка Блока розетки 2-ой + суппорта на 3 модуля (для 7104 07I )
                                            Рамка ANAM (Legrand) Zunis 2-постовая цвет бежевый
                                            Цена за шт.
                                            141.85 ₽
                                            130,03 ₽
                                            Anam Legrand Selix Бел Накладка розетки 2-ой с выпуклой крышкой гориз(для роз. с шир. суппортом)
                                              Распродажа
                                              6752 58WN
                                              Товар в наличии
                                              Anam Legrand Selix Бел Накладка розетки 2-ой с выпуклой крышкой гориз(для роз. с шир. суппортом)
                                              Рамка ANAM (Legrand) Selix 2-постовая цвет белый
                                              Цена за шт.
                                              145.73 ₽
                                              133,58 ₽
                                              Simon 15 Белая Рамка 1-ая
                                                Распродажа
                                                1500610-030
                                                Товар в наличии
                                                Simon 15 Белая Рамка 1-ая
                                                Рамка Simon 15 1-постовая цвет белый
                                                Цена за шт.
                                                51.84 ₽
                                                47,81 ₽
                                                + 2
                                                Simon 15 Aqua Белая Розетка 2-ая с/з с крышкой наружная, IP54
                                                  Распродажа
                                                  1594433-030
                                                  Товар в наличии
                                                  Simon 15 Aqua Белая Розетка 2-ая с/з с крышкой наружная, IP54
                                                  Розетка Simon 15 AQUA 2-местная для открытой установки с крышкой
                                                  Цена за шт.
                                                  1 047.60 ₽
                                                  966,12 ₽
                                                  + 48
                                                  Anam Legrand Zunis Бежевый Рамка 2-ая для выключателя (для 4-кл., 5-кл., 6-кл. механизмов Zunis)
                                                    Распродажа
                                                    7101 51I
                                                    Товар в наличии
                                                    Anam Legrand Zunis Бежевый Рамка 2-ая для выключателя (для 4-кл., 5-кл., 6-кл. механизмов Zunis)
                                                    Рамка ANAM (Legrand) Zunis 2-постовая цвет бежевый
                                                    Цена за шт.
                                                    94.09 ₽
                                                    86,25 ₽
                                                    BIRONI Лизетта Пластик Белый Выключатель проходной 1-кл
                                                      Распродажа
                                                      B1-201-21
                                                      Товар в наличии
                                                      BIRONI Лизетта Пластик Белый Выключатель проходной 1-кл
                                                      Переключатель BIRONI Лизетта 1-клавишный в сборе белый
                                                      Цена за шт.
                                                      564.48 ₽
                                                      517,44 ₽
                                                      + 78
                                                      Simon 15 Белая Коробка 1-ая для наружного монтажа
                                                        Распродажа
                                                        1590751-030
                                                        Товар в наличии
                                                        Simon 15 Белая Коробка 1-ая для наружного монтажа
                                                        Цена за шт.
                                                        183.60 ₽
                                                        169,32 ₽
                                                        + 8
                                                        Simon 15 Белая Розетка с/з, 16А, 250В, винт.зажим
                                                          Распродажа
                                                          1591432-030
                                                          Товар в наличии
                                                          Simon 15 Белая Розетка с/з, 16А, 250В, винт.зажим
                                                          Розетка Simon 15 1-местная для скрытой установки
                                                          Цена за шт.
                                                          226.80 ₽
                                                          209,16 ₽
                                                          + 10
                                                          Simon Connect Вертикальный адаптер на 2 модуля K45 45х45мм, S-модуль 52x108 мм
                                                            Распродажа
                                                            S62-9
                                                            Товар в наличии
                                                            Simon Connect Вертикальный адаптер на 2 модуля K45 45х45мм, S-модуль 52x108 мм
                                                            Центральная плата розетки под промежуточное кольцо Simon Connect
                                                            Цена за шт.
                                                            241.92 ₽
                                                            221,76 ₽
                                                            + 11
                                                            Zunis Белый Накладка Блока розетки 2-ой + суппорта на 3 модуля (для 7104 07)
                                                              Распродажа
                                                              7101 91
                                                              Товар в наличии
                                                              Zunis Белый Накладка Блока розетки 2-ой + суппорта на 3 модуля (для 7104 07)
                                                              Центральная плата розетки ANAM (Legrand) Zunis
                                                              Цена за шт.
                                                              143.99 ₽
                                                              106,66 ₽
                                                              BIRONI Лизетта Керамика Коричневый Выключатель 2-кл
                                                                Распродажа
                                                                B1-202-02
                                                                Товар в наличии
                                                                BIRONI Лизетта Керамика Коричневый Выключатель 2-кл
                                                                Выключатель BIRONI Лизетта 1-клавишный в сборе коричневый
                                                                Цена за шт.
                                                                1 425.60 ₽
                                                                1 306,80 ₽
                                                                + 196
                                                                Simon 15 Белая Розетка 1-ая с/з с крышкой с защитными шторками, IP44 (в сборе с рамкой)
                                                                  Распродажа
                                                                  1590450-030
                                                                  Товар в наличии
                                                                  Simon 15 Белая Розетка 1-ая с/з с крышкой с защитными шторками, IP44 (в сборе с рамкой)
                                                                  Розетка Simon 15 1-местная для скрытой установки со шторками с крышкой
                                                                  Цена за шт.
                                                                  378.00 ₽
                                                                  348,60 ₽
                                                                  + 17
                                                                  ПОКАЗАТЬ ЕЩЕ
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